Pub

Manchester United e Hull City defrontam-se terça-feira, às 20.00, em Old Trafford, no primeiro dos três duelos entre José Mourinho e Marco Silva no espaço de um mês. "Será especial", admite o novo técnico do Hull.

José Mourinho falou esta segunda-feira sobre o duelo com o Hull City de Marco Silva, a contar para a Taça da Liga inglesa, prometendo ir com tudo" para vencer.

"O Hull vai disputar uma meia-final e é uma grande ocasião para eles. Eu não sei, mas talvez o jogo que eles vão disputar três ou quatro dias depois na Premier League [Bournemouth] será mais importante. Nós temos um jogo com o Liverpool, um grande jogo para nós, mas queremos estar na final. Por isso, nós vamos defrontar o Hull com tudo o que temos, com todo o poder que temos. Sabemos que são duas mãos, mas a segunda mão é fora. Se tivermos de fazer alguma coisa para ficar em vantagem na primeira mão, vamos tentar fazer isso", atirou Mourinho.

O técnico do Manchester United lembrou ainda que tem alguns "jogadores frescos". Por isso é fácil perceber que vai jogar " Zlatan [Ibrahimovic], Pogba, Herrera, Valencia".

Do outro lado, Marco Silva também perspetivou a partida esta segunda-feira e rejeitou comparações com o compatriota - "Mourinho é Mourinho" - preferindo sublinhar o caráter especial de "dois treinadores portugueses se encontrarem em Old Trafford". "Será bom encontrá-lo. De certeza que falaremos um pouco. Mas durante 90 minutos seremos oponentes", sublinhou.

"Será um jogo difícil. Tentaremos manter a eliminatória em aberto para a 2.ª mao em casa, para seguirmos em frente na competição. Esse é o nosso foco", perspetivou Marco Silva, lembrando que "uma meia-final é sempre um jogo importante" e que os seus jogadores "precisam de estar preparados para a situação".

Este será o primeiro de três confrontos entre os dois portugueses no espaço de um mês. Depois seguir-se-á o duelo da segunda mão da Taça da Liga inglesa, a 24 de janeiro, sendo que, oito dias depois, jogam para a Premier League.

Os agora treinadores de Manchester United e Hull City já se defrontaram por duas vezes, ambas na época 2014/15, quando Sporting e o Chelsea ficaram colocados no mesmo grupo da Liga dos Campeões. Em ambas as ocasiões o triunfo sorriu aos blues de Mourinho (3-1, 1-0).