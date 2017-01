Pub

Milner marcou primeiro, de penálti, mas Ibrahimovic ditou o empate no Manchester United-Liverpool. Chelsea distancia-se

Manchester United e Liverpool empataram 1-1, em Old Trafford, na 21.ª jornada da Premier League, resultado que deixa as duas equipas mais distantes do Chelsea, líder isolado.

James Milner marcou primeiro, na marcação de um penálti, aos 27 minutos, mas aos 84' Ibrahimovic conseguiu fazer o empate.

Com este resultado, o Liverpool deixa-se apanhar pelo Tottenham, no 2.º lugar, com 45 pontos, a sete do líder Chelsea.

O Man. United, por sua vez, permanece na 6.ª posição, a dois pontos do City, 5.º, e a 12 do Chelsea.