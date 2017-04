O lance do golo anulado a Gabriel Jesus

Pub

A equipa do Manchester United deslocou-se ao terreno do rival Manchester City num jogo que teve uma expulsão e um golo anulado

O Manchester United, treinado por José Mourinho, empatou esta quinta-feira 0-0 em casa do rival City.

A equipa do Manchester City, viu o seu guarda-redes Claudio Bravo sair lesionado e a ser substituído por Caballero. Por outro o lado a equipa de José Mourinho esteve a jogar com 10 a partir dos 84' após a expulsão de Fellaini, que viu cartão vermelho direto por agressão a Aguero.

A equipa do Manchester City viu ainda a bola a entrar na baliza mas com o árbitro a tomar uma boa decisão e a assinalar posição irregular a Gabriel Jesus aos 90+2'.

Esta é a terceira vez que as duas equipas se encontram esta temporada, sendo que o primeiro encontro foi ganho por Guardiola em jogo a contar para Liga Inglesa. José Mourinho conseguiu a sua "vingança" ao vencer o City em Old Trafford para a Taça da Liga inglesa.

Com este empate a equipa do Manchester United soma 64 pontos a um do rival City que tem 65 e ocupa o quarto e ultimo lugar de acesso a Liga dos Campeões.