Treinador do Manchester United diz que Lukaku e Matic teriam sido mais caros se as transferências tivessem acontecido depois da mudança do brasileiro do Barcelona para o PSG

José Mourinho, em entrevista ao The Times, reagiu àquela que foi a maior contratação da história do futebol. Neymar deixou o Barcelona e ingressou no PSG pelo valor recorde de 222 milhões de euros, valor da sua cláusula de rescisão.

Para o treinador do Manchester United, a transferência do brasileiro marcou uma viragem no mercado de transferências. A compra de Lukaku e Matic teria sido altamente inflacionada se tivesse acontecido depois desta viragem do mercado.

"Fomos muito inteligentes. Pensámos que poderia acontecer algo que iria mudar o mercado para sempre. Normalmente, nos últimos dias de mercado os negócios são mais baratos, mas tudo mudou com Neymar. A 31 de agosto, Lukaku teria custado 160 milhões e Matic teria ficado por volta dos 80. Como os contratámos no início da época, foram mais baratos", considerou o treinador português numa entrevista ao jornal inglês "The Times".