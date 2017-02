Pub

Médio francês custou 105 milhões de euros ao Manchester United

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, afirmou este domingo que "daqui a alguns anos" os 105 milhões de euros que o clube inglês pagou pelo futebolista francês Paul Pogba não vão ser considerados demais.

"Dentro de alguns anos, vão constatar que ele não foi caro. Devo admitir que poucos clubes têm a capacidade de antecipar o que vai acontecer no futuro", afirmou Mourinho, citado pela imprensa inglesa, sobre a contratação do médio, de 23 anos, aos italianos da Juventus, no início da temporada.

De acordo com o técnico, já no próximo defeso, "os jogadores com metade das suas qualidades vão custar o mesmo", antevendo "algumas surpresas" no mercado de transferências, incluindo que o recorde de Pogba seja batido.

"Há uns anos, um jogador fenomenal custava 30 milhões de euros, atualmente esse é o valor de um projeto de jogador. Se queremos comprar uma boa esperança, temos de o pagar como se já fosse um grande jogador", rematou.