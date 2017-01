Pub

Os dois treinadores tiveram uma discussão acalorada, acabando por ser separados pelo quarto árbitro

O técnico do Manchester United, José Mourinho, desvalorizou a troca de palavras exaltada com o treinador do Liverpool, Juergen Klopp, no final do jogo entre United e Liverpool, que terminou empatado a uma bola.

Com ambas as equipas à procura do golo da vitória num Old Trafford cada vez mais tenso, os treinadores trocaram algumas palavras e foram separado pelo quarto árbitro, mas no final do jogo deram um aperto de mão e Mourinho rejeita que tenha havido um problema.

O treinador português disse ainda que o empate entre os dois rivais tinha sido boa publicidade para a Premier League.

O incidente ocorreu quando o jogador do United Ander Herrera puxou a camisola de Roberto Firmino, tendo em seguida caído ao chão agarrado à cara.

Klopp pareceu achar que Mourinho estava a pedir a expulsão de Firmino ao mesmo tempo que defendia que Herrera estava a fingir a lesão. Os dois treinadores tiveram então uma discussão acalorada, acabando por ser separados pelo quarto árbitro.

No entanto, questionado sobre se tinha havido um problema com o Klopp, Mourinho disse aos jornalistas: "Não. Ele pensou que eu estava a pedir para o seu jogador ser expulso, não estava. Não há qualquer problema."

Mourinho e Klopp são dois dos treinadores mais populares da Premier League, sendo conhecido pelo seu estilo efusivo, especialmente Klopp.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.