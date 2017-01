Pub

O Manchester United venceu esta terça-feira o Hull City, por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa. Foi o primeiro de três confrontos entre Mourinho e Marco Silva no espaço de um mês.

Terminou com um abraço entre ambos o primeiro duelo entre treinadores portugueses na história da Taça da Liga inglesa - e o favorito e mais experiente saiu a sorrir. Ontem, no primeiro de três jogos entre o Manchester United, de José Mourinho, e o Hull City, de Marco Silva, no espaço de um mês, os red devils venceram, por 2-0.

Juan Mata (ao minuto 56) e Marouane Fellaini (aos 87") fizeram os golos da equipa de José Mourinho, na 1.ª mão da meia-final da Taça da Liga. A jogarem em casa, red devils dominaram a partida mas sentiram algumas dificuldades para furar a teia montada por Marco Silva, para tentar manter a eliminatória em aberto até à 2.ª mão.

Esta foi a nona vitória consecutiva do Manchester United, que está a viver a sua melhor fase desde que José Mourinho assumiu o comando da equipa no inicio da época. Já Marco Silva sofreu a primeira derrota pelo Hull City, depois de se ter estreado com uma vitória sobre o Swansea, no fim-de-semana, em jogo da Taça de Inglaterra (2-0).

Southampton e Liverpool disputam esta quarta-feira a outra semi-final da Taça da Liga inglesa. Quanto a José Mourinho e Marco Silva, já têm reencontro marcado para dia 24 (2.ª mão da meia-final) e 1 de fevereiro (jogo da Premier League). Antes deles, só houve um duelo português em Inglaterra (Villas-Boas vs. Mourinho, num Tottenham-Chelsea, para o campeonato, em setembro de 2013).