Pub

Aparelho servia de gravador até começar a tocar e o treinador atender...

José Mourinho a atender um telefone de um jornalista? Sim, é possível, principalmente se for numa conferência de imprensa do técnico e o dito telefone estiver a servir de gravador... até tocar a interromper o raciocínio ao Special one.

O treinador português do Machester United não perdoou: atendeu e falou com uma Amy, da rádio Talk Sports, que estava a tentar contactar o colega enviado à conferência de Mourinho, que servia de antevisão do jogo com o Liverpool.