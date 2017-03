Pub

O técnico voltou a Stamford Bridge ao serviço do Manchester United e os adeptos receberam-no de forma pouco simpática

José Mourinho voltou a Stamford Bridge, desta vez ao serviço do Manchester United, e além de ter perdido por 1-0, e ter sido eliminado da Taça de Inglaterra, ouviu os adeptos do Chelsea entoarem cânticos menos simpáticos.

Gritando que Mou já não é o Special One, ou até que é um Judas, os adeptos tentaram fazer Mourinho perceber que já não é bem-vindo ao clube onde venceu três títulos.

Com os dedos no ar relembrou aos adeptos, durante o jogo, que venceu mesmo três títulos ingleses enquanto esteve no banco dos blues.

No fim da partida, voltou a responder. "Chamem-me o que quiserem. Até alguém ganhar [aos erviço do Chelsea] quatro títulos, o Judos continua a ser o número um. Sou um profissional e defendo o meu clube", afirmou.