Red devils venceram em Middlesbrough, subiram ao 5.º lugar e encurtaram a distância para a zona de acesso à Champions

José Mourinho teve um domingo feliz na Premiership. O treinador português gravou o seu nome na vitória 600 do Manchester United na era da Premier League, ao ver a equipa ganhar no terreno do Middlesbrough por 3-1, ultrapassar o Arsenal (que perdera na véspera) no quinto lugar e aproveitar o empate entre Manchester City e Liverpool para reduzir a distância para o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

Boas razões, portanto, para o técnico português celebrar no final aquela que catalogou como "uma grande vitória" e que foi construída com golos de Fellaini (30"), Lingard (62") e Valencia (90"), que no último minuto aproveitou uma falha do guarda-redes espanhol Victor Valdes para sentenciar definitivamente um jogo ao qual Rudy Gestede, do Middlesbrough, ainda deu alguma incerteza, quando reduziu para 1-2 aos 77".

"É fantástico, porque nesta última semana conseguimos apurar-nos para os quartos-de-final da Liga Europa e agora conquistar três pontos que nos mantêm na corrida pelo quarto lugar", frisou Mourinho, depois de uma semana em que se queixou do calendário da Premier League, pelas dificuldades que impõe às equipas que estão nas competições europeias.

O treinador português disse que prefere apurar-se para a Liga dos Campeões através da conquista da Liga Europa do que com um lugar no top 4 da Premiership, "porque um troféu dá mais prestígio". Mas agora "talvez possa consegui-lo das duas formas".

Em espiral depressiva parece continuar a outra equipa de Manchester, o City de Pep Guardiola, que depois da eliminação da Liga dos Campeões aos pés do Mónaco de Leonardo Jardim, a meio da semana, deixou fugir ontem o segundo lugar da liga inglesa graças ao empate caseiro (1-1) com o Liverpool, de Jürgen Klopp.

James Milner adiantou os reds, de penálti, aos 51", mas Aguero igualou aos 69". No fim, apesar do tropeço, Guardiola garantiu ter sido "um dos dias" em que sentiu "mais orgulho", na sua carreira como treinador, pela forma como a equipa "correu e lutou, mostrando um espírito fantástico depois da eliminação na Champions".

O Tottenham aproveitou para se isolar no 2.º lugar, com 59 pontos (a 10 do líder Chelsea), ganhando ao Southampton por 2-1. O Man. City é 3.º com 57, o Liverpool 4.º com 56 e o Man. United 5.º com 52.

Barcelona encurta distâncias

Em Espanha, o Barça teve de ultrapassar alguns sustos para ganhar ao Valência, por 4-2, com dois golos de Messi, um de Suárez e um de André Gomes, a fechar a contagem, num jogo em que o ex-portista Mangala abriu o marcador para os visitantes e foi expulso, tudo na primeira parte. O Barcelona encurtou para dois pontos a desvantagem face ao líder Real Madrid (63 para 65), que tem menos um jogo.

Em Itália, a Juventus venceu por 1-0 na visita à Sampdoria e segue a caminhada tranquila rumo ao hexa (8 pontos de avanço sobre a Roma). Ainda mais tranquilo vai o Bayern na Bundesliga alemã: 1-0 em Moenchengladbach e 13 pontos de avanço sobre o RB Leipzig.