Pub

Foi o clube de futebol brasileiro quem comunicou a notícia

João Pedro Braga, filho do treinador do Fluminense Abel Braga, morreu este sábado, no Rio de Janeiro, aos 18 anos. Caiu da varanda da casa de família, a penthouse de um prédio no Leblon, bairro de luxo no Rio.

A morte, que ao que tudo indica foi acidental, foi divulgada pelo clube de futebol brasileiro em comunicado e nas redes sociais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O Fluminense Football Club, seu presidente, vice-presidentes, diretores e funcionários prestam suas condolências e manifestam sua solidariedade ao técnico Abel Braga e sua família neste momento de tristeza pela morte de seu filho João Pedro", lê-se no referido comunicado.

O pai, Abel Braga, estava a treinar a equipa quando recebeu a notícia.

Por causa da tragédia, o próximo jogo do Fluminense, marcado para este domingo, foi adiado para o dia 9 de agosto.