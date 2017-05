Pub

O finlandês Timo Makinen, considerado um dos melhores pilotos das décadas de 60 e 70, morreu aos 79 anos, informou na quinta-feira o filho nas redes sociais, sem entrar em mais detalhes.

Timo Makinen, apelidado de 'finlandês voador', tem no currículo três vitórias consecutivas no Rali da Grã-Bretanha, entre 1973 e 1975, ao volante de um Ford Escort, e no Rali dos 1.000 Lagos (hoje Rali da Finlândia), entre 1965 e 1967, num Mini Cooper S.

O piloto finlandês, nascido em 18 de março de 1938, venceu também a edição de 1965 do Rali de Monte Carlo.