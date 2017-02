Pub

Chanov tinha sido internado de urgência depois de ter sido agredido e de ter sofrido várias fraturas no crâni. Morreu aos 57 anos

Viktor Chanov, guarda-redes da antiga União Soviética e do Dinamo de Kiev, morreu na terça-feira, aos 57 anos, vítima de lesões no crânio, informou esta quinta-feira o clube ucraniano.

A 20 de janeiro, Chanov tinha sido internado de urgência depois de ter sido agredido e de ter sofrido várias fraturas no crânio, pelo que teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Viktor Chanov iniciou a carreira em 1978, ao serviço do Shaktar Donetsk, clube atualmente treinador pelo português Paulo Fonseca. Em 1981, o antigo guarda-redes transferiu-se para o Dinamo de Kiev, onde permaneceu até 1990, tendo disputado pelo clube mais de 200 jogos.

Uma das suas maiores conquistas ao serviço do clube ucraniano foi a extinta Taça dos Vencedores das Taças de 1986, após uma final com o Atlético de Madrid (3-0). Chanov venceu também três campeonatos e cinco taças da União Soviética. Entre 1982 e 1990, somou 21 internacionalizações pela seleção soviética, tendo sido guarda-redes titular no Euro de 1988 e no Mundial de 1990.

cromo da seleção soviética em 1990 | DR Facebook

Em 1995, arrumou definitivamente as luvas para iniciar a carreira de treinador, primeiro como adjunto, no CSKA-Borysfen, e depois como técnico principal do mesmo clube. Na época de 2006-2007 foi também técnico-adjunto do Dinamo de Kiev.