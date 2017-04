Pub

Golo do costa-riquenho David Ramirez coloca os minhotos a respirar melhor e os insulares completamente encostados às cordas

O Moreirense regressou esta segunda-feira aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Nacional, por 1-0, após 10 jornadas seguidas sem vencer.

No fecho da 28.ª jornada, a equipa de Moreira de Cónegos ganhou no Funchal com um golo de David Ramírez, aos 15 minutos, e colocou-se quatro pontos acima da zona de despromoção, embora se mantenha no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente do Nacional.

A equipa madeirense, que vinha de um triunfo na ronda anterior, procurava trocar de posição com o adversário desta segunda-feira, mas vai continuar no 17.º posto, com 20 pontos, tantos quanto o último classificado, o Tondela, que também sai afetado por este compromisso.

Veja o resumo do jogo: