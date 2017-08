Pub

O treinador do Moreirense espera dificuldades no jogo deste domingo, mas garantiu que a sua equipa "não se vai encolher"

"Este é um FC Porto diferente até pelo perfil do seu treinador [Sérgio Conceição]. Em linguagem corrente, diria que é um Porto muito mais 'peludo' do que era no passado. Com pelo na benta. É um Porto à Porto naquilo que tradicionalmente caracteriza o clube. Mas não vamos para lado nenhum sem ter esperança de fazer bem e tirar alguma coisa dos jogos. Não temos razão para nos encolhermos e dizermos que não somos capazes", disse Manuel Machado.

O técnico dos minhotos, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao estádio do Dragão, começou por falar em "clivagem muito grande entre os três grandes emblemas e o resto do panorama", mencionando o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga como "clubes de uma dimensão intermédia", para enfatizar a dificuldade que a sua equipa terá pela frente.

"Quando uma equipa com a dimensão do Moreirense - e falo pela voz do meu presidente que diz sempre que somos os mais pequeninos do campeonato - encontra um grande, é evidente que a clivagem se acentua", disse.

Manuel Machado apontou como qualidades dos 'Cónegos' a organização e a vontade e quanto ao FC Porto disse nota-lo "mais agressivo, mais vertical, mais incisivo na sua ação", razão pela qual antevê uma "tarefa dificílima" mas acredita em "magia".

"Independentemente das diferenças, o futebol tem essa magia de fazer com que o impensável aconteça. Não gastaríamos o gasóleo daqui ao Porto, se não pensássemos que há um percentual baixo de podemos ter sucesso", referiu o treinador.

O Moreirense ainda não perdeu esta época - venceu um jogo para a Taça da Liga e empatou nas duas jornadas anteriores - pelo que Manuel Machado vincou que o clube "até não se tem dado mal" e "ainda os quadros de dificuldade sejam muito diferenciados".

Já o FC Porto só soma vitórias no arranque do campeonato, resultados que o colocam no topo da classificação e, disse o treinador do Moreirense, com níveis motivacionais fortes.

"Claro que não é a melhor altura [para defrontar o FC Porto]. Quando se encontra estas equipas na parte inicial com o objetivo completamente em aberto - os três candidatos ao título ainda não cederam - é diferente de os encontrar no final", analisou.

Manuel Machado não pode contar com o avançado Boateng que se transferiu esta semana para o Levante da liga espanhola mas, embora reconhecendo que o ganês lhe fará falta, destacou a confiança depositada em que ficou e na chegada de reforços.

"Todos fazem falta, mas temos é de contar com os que cá estão. O dedo foi-se, ficou o anel. Estamos a compor o grupo. Faltam três/quatro elementos. No bloco defensivo e linha intermédia estamos estabilizados. Já estávamos com défice na linha da frente, agora o défice acentua-se", explicou.

Moreirense, 11.º classificado, com dois pontos, e FC Porto, segundo com seis, defrontam-se domingo, pelas 18:00, no Dragão, num jogo com arbitragem de Manuel Oliveira da associação de futebol do Porto.