O Moreirense ficou hoje mais próximo de garantir a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa do Belenenses (1-1), no jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada.

Logo aos sete minutos, João Diogo deu vantagem ao Belenenses, que podia ter aumentado a vantagem aos 62, mas Maurides desperdiçou uma grande penalidade, com Nildo a conseguir o empate aos 71, quando o Moreirense já jogava com menos um por expulsão de Diego Galo (59).

Com este resultado, o Moreirense, que segue no 16.º lugar, com 30 pontos, e já não perde há cinco encontros, ficou com quatro pontos de avanço sobre o Tondela, primeira equipa abaixo da zona despromoção, enquanto o Belenenses é 11.º, com 36.

Aliás, se não conseguir ganhar este sábado, em Arouca, o Tondela fica desde logo automaticamente despromovido à II Liga. Recorde-se que o Nacional da Madeira foi a primeira equipa condenada matematicamente à descida.