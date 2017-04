Ramírez em luta com Bressan: o jogo entre Moreirense e Chaves não saiu do 0-0

Moreirense e Desportivo de Chaves empataram esta segunda-feira, 0-0, no jogo que encerrou a 30.ª jornada da I Liga. Os de Moreira de Cónegos continuam aflitos, apenas dois pontos acima dos lugares de descida.

Com este empate, o Moreirense continua numa situação complicada, seguindo em 16.º e antepenúltimo lugar com 25 pontos, apenas mais dois do que o Tondela, penúltimo e primeiro emblema abaixo da linha de despromoção. Já os flavienses seguem comodamente instalados no oitavo lugar com 37 pontos.

Veja o resumo da partida:

O Chaves, que vinha de duas derrotas consecutivas (2-1 em casa do Marítimo e 3-2 quando recebeu o Vitória de Guimarães), queria regressar aos triunfos, mas fez muito pouco por isso. O Moreirense, que passou por um jejum de 10 jogos sem vencer e ganhou 1-0 na última jornada no terreno do Nacional, continua a precisar de pontos e foi quem tentou a vitória a todo o custo.

Na primeira parte, assistiu-se a um jogo muito pobre e só aos 12 minutos, com Sagna a cruzar para Ramirez, que atirou por cima, é que começou alguma agitação.

Depois, aos 14, foi a vez de Dramé pôr à prova o guardião trasmontano, que, ainda que não se possa queixar de muito trabalho até ao intervalo, teve de mostrar credenciais por mais duas vezes, aos 45 minutos: a primeira quando o francês voltou a rematar em boa posição e a segunda quando Nildo bateu um bom livre.

O Chaves pouco se viu no primeiro tempo: só mesmo Nuno Coelho fez uma abordagem à baliza adversária, aos 17 minutos, mas Makaridze estava atento e não teve dificuldades na defesa.

É certo que os flavienses não apostavam muito no ataque, mas também é verdade que foram gerindo a partida de forma tranquila, perante um Moreirense mais ansioso.

Na segunda parte, o registo manteve-se com sinal mais para a formação da casa, ainda que Bressan, aos 48 minutos, de livre, quase tenha marcado, mas o guarda-redes do Moreirense defendeu de forma pouco ortodoxa.