Quem afasta Benfica e FC Porto da competição merece a final da prova. Enorme segunda parte dos minhotos frente a uma equipa encarnada sem pernas e muito baralhada

Quem não viu pode pensar que o triunfo do Moreirense sobre o todo-poderoso Benfica deu-se um pouco por obra do acaso. Nada disso, não se pode analisar um encontro sempre sob a perspetiva de um grande clube. Os minhotos chegam à primeira final da sua história e vencem pela primeira vez o Benfica num encontro oficial, ao cabo de 19 duelos, porque tiveram qualidade e Augusto Inácio, o seu treinador, deve ter feito uma palestra motivante ao intervalo e depois teve estrelinha ao colocar dois jogadores fundamentais no reatamento - Fernando Alexandre e Dramé - quando o Benfica vencia, e muito bem, fruto de um remate de primeira de Salvio a concluir um centro preciso de Eliseu.

Com Fernando Alexandre a proteger as costas de Geraldes e Boateng de regresso ao eixo do ataque, o Moreirense teve uma reentrada em campo completamente fulgurante e foi isso que mudou o jogo - e o resultado . O Benfica teve demérito porque os minhotos mostraram qualidade para ferir o adversário. E foi isso que fizeram com Dramé a aproveitar uma magnífica assistência de Geraldes, no primeiro golo, depois com Boateng a aproveitar um centro atrasado de Cauê após livre de... Geraldes e, finalmente, com Boateng, provavelmente o pior jogador do Moreirense na primeira parte, a culminar um belo trabalho de Podence.

Enquanto isso, lá atrás, Makaridze ia detendo tudo o que lhe aparecia pela frente. E quando não era o georgiano surgiam os ferros a impedir o golo do Benfica.

A partir do 3-1, aos 72 minutos, o jogo ficou partido, o Benfica teve azar na finalização, muito azar mesmo, mas o Moreirense, com um pouco mais de calma e de pernas, podia ter ampliado o resultado final.

Além do mérito do Moreirense, Rui Vitória tem um problema para resolver, porque não é normal sofrer três golos do Boavista, mais dois do Leixões, que está na parte baixa da II Liga, e agora mais três do Moreirense - pelo meio teve folha limpa diante do Tondela. Depois há outra situação que o técnico do Benfica tem de solucionar: a ausência de Fejsa. Uma coisa é o Benfica com o sérvio, outra bem diferente é sem o médio, por muito que se tente desvalorizar o assunto.

Não se percebem são os protestos que o técnico fez no final junto do árbitro. Em desvantagem, sem energia e a sentirem-se impotentes para virar os acontecimentos, os jogadores do Benfica perderam a cabeça nalguns lances - Samaris e Pizzi deviam ter sido expulsos.

Em suma, o Moreirense está justamente na final com o Sp. Braga. Boateng bisou, Makaridze defendeu (quase) tudo mas aquele plus é dado pelos leõezinhos Geraldes e Podence, que vão regressar a Alvalade - não se entende é porque saíram no início da época. E o Moreirense vai ressentir-se, mas antes há um troféu por disputar.