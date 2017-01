Pub

O Moreirense venceu o Belenenses, esta segunda-feira, por 1-0, no jogo que encerrou a 16.ª jornada da I Liga. David Ramirez marcou o único golo da partida.

O Moreirense continua no caminho da redenção, sob comando de Augusto Inácio. Depois de, na semana passada, se ter apurado para a final four da Taça da Liga, estA segunda-feira venceu o Belenenses e saiu dos lugares de descida da I Liga.

Numa altura em que a partida caminhava para o seu final e o nulo parecia ser o resultado final, Ramirez aproveitou da melhor maneira uma saída em falso do guarda-redes Ventura para fazer o 1-0, aos 84 minutos. O Beleneses já não foi a tempo de reagir.

A vitória permite ao Moreirense sair da zona de despromoção: sobe ao 15.º lugar com 14 pontos, enquanto os 'azuis' do Restelo fecham a jornada no 12.º posto com 17. Em postos de descida estão Nacional, com 12, e Tondela, com 11.