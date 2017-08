Pub

O 16.º classificado da I Liga portuguesa anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Felipe Garcia, proveniente do Atlético Goianiense, do campeonato brasileiro

Felipe Garcia, de 29 anos, assinou por uma temporada, com mais uma de opção, indica a nota publicada pelos minhotos no seu sítio oficial na Internet.

Os cónegos descrevem o guardião brasileiro como "experiente", destacando as suas passagens por clubes como Santos, Fluminense e Paraná, bem como presenças nos escalões jovens da seleção brasileira.

O próximo jogo oficial do Moreirense está agendado para o segundo fim de semana de setembro, na casa do Estoril, a contar para a sexta jornada da I Liga.