O Mónaco, de Leonardo Jardim, garantiu esta quarta-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça de França ao ir ao Estádio Vélodrome vencer o Marselha, por 4-3.

Com João Moutinho titular e Bernardo Silva, entre outros habituais titulares, no banco de suplentes, os monegáscos colocaram-se em vantagem aos 19 minutos, beneficiando de uma autogolo do guarda-redes Yohann Pelé. Contudo, ainda antes do intervalo, o Marselha, com Rolando no onze, empatou graças a Dimitry Payet.

No segundo tempo, mais um golo para cada lado, primeiro para o Mónaco por Mbappé e já perto do final a equipa da casa chegou ao empate por Remy Cabella. Seguiu-se o prolongamento, onde a equipa de Leonardo Jardim, já com Bernardo Silva em campo, foi mais forte. Benjamin Mendy fez o 3-2, Cabella voltou a empatar e coube a Thomas Lemar oferecer o apuramento ao líder da liga francesa.

Noutro jogo destes oitavos-de-final, o Paris Saint-Germain, com Gonçalo Guedes como titular, foi a Niort garantir o apuramento com uma vitória por 2-0, com golos de Pastore e Cavani.

Entretanto, realizou-se ainda um jogo em atraso do campeonato, que colocou em confronto dois treinadores portugueses. O Bastia de Rui Almeida e o Nantes de Sérgio Conceição empataram 2-2.