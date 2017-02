Pub

Com João Moutinho e Bernardo Silva, o AS Mónaco bateu o Guingamp por 2-1

O Mónaco está de novo isolado no topo da liga francesa de futebol, após vencer hoje o Guingamp, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da prova.

A equipa orientada pelo português Leonardo Jardim chega aos 62 pontos, mais três do que o Nice, que também já jogou para esta ronda, e seis do que o Paris Saint-Germain, que está com um jogo a menos - uma muito complicada deslocação a Marselha, domingo.

No estádio do Roudoudou, João Moutinho e Bernardo Silva foram titulares na equipa do principado, que chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, golo do polaco Kamil Glik, aos 24 minutos.

O brasileiro Fabinho aumentou a contagem, a quatro minutos do final, e ainda houve tempo para um golo do Guingamp, de Etienne Didot, aos 90.