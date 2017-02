Pub

Clube quer fazer do médio o segundo português mais caro de sempre. Manchester United de Mourinho tem direito de preferência.

Bernardo Silva já tem preço. E não é nada barato. O Mónaco está cansado das abordagens ao médio e quer afastar os possíveis interessado até final da época, por isso avisou que só o negoceia por 80 milhões de euros. Um valor que só um português, Cristiano Ronaldo, superou até hoje, quando saiu de Manchester para o Real Madrid por 94 milhões.

O médio tem sido uma das figuras da equipa de Leonardo Jardim, que lidera a Ligue 1. O ex-Benfica leva oito golos e sete assistências em 38 jogos, o melhor registo pessoal desde que se estreou na equipa principal do Benfica em 2013--14. Por isso não é de estranhar que, segundo a imprensa francesa, os monegascos tenham fixado em 80 milhões de euros o preço para uma eventual transferência.

Um notícia que surgiu na sequência de uma visita do diretor desportivo do Barcelona, Robert Fernández, no dia 4, ao Estádio Louis II, para ver o triunfo do Mónaco sobre o Nice (3-0), jogo em que o internacional português fez duas assistências para golo.

Há muito que se fala do interesse blaugrana. Em janeiro os catalães ponderaram avançar para a compra de Bernardo, caso Arda Turan tivesse aceitado a proposta da China. O que acabou por não acontecer.

As características do médio português agradam a Luis Enrique e os relatórios que recebe têm sido esclarecedores quanto à mais-valia do jogador. Por isso é expectável que os catalães avancem para a contratação no verão. Mas o Barça não está sozinho na corrida.

O Real Madrid e o Manchester United, bem como o Chelsea e a Juventus, são outros dos clubes que têm Bernardo sinalizado. E o clube de José Mourinho terá mesmo garantido o direito de preferência para o verão.

Tendo em conta que o empresário de Bernardo e o de Mourinho é o mesmo, Jorge Mendes, não será difícil que o United esteja à frente da concorrência. Pois, além de representar o treinador e o jogador, o empresário é amigo e parceiro de negócio do dono do Mónaco e tem porta aberta em Manchester desde a venda de Ronaldo (2003).

A questão é se o negócio se faz ou não por 80 milhões de euros, depois de em 2015 o emblema do Principado ter pago 15,7 milhões pelo passe do jogador ao Benfica.

Pode superar Figo e Rui Costa

Se Bernardo Silva for negociado por 80 milhões, passa a ser o segundo português mais caro de sempre, só superado pelo melhor do Mundo. Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United, em 2009, para se mudar para Madrid, deixando 94 milhões nos cofres red devils. Um valor que foi recorde mundial entre as transferências de futebol até há pouco tempo.

Agora o médio do Mónaco, formado no Benfica, pode ultrapassar o valor da transferência de Luís Figo do Barcelona (60 milhões) e o da saída de Rui Costa da Fiorentina para o Milan (42). Bem como o negócio de João Mário (40+5) do Sporting para o Inter, a mudança de Renato Sanches do Benfica para o Bayern Munique (35 + 45) e a de André Gomes do Valência para o Barcelona (35+20).

Depois, na casa dos 30 milhões: Ricardo Carvalho do FC Porto para o Chelsea, Danny do D. Moscovo para o Zenit, Guedes do Benfica para o PSG, Coentrão do Benfica para o Real Madrid e Pepe do FC Porto para o Real Madrid.