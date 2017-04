Pub

Equipa francesa voltou a vencer o B. Dortmund, por 3-1. Juventus também apurada, após nulo em Barcelona

O Mónaco garantiu a presença entre as quatro melhores equipas da Liga dos Campeões 2016/17, ao vencer o Borussia de Dortmund por 3-1, na segunda mão dos quartos-de-final.

A equipa de Leonardo Jardim voltou assim a bater os alemães, depois de já ter ganho na primeira mão por 3-2, em Dortmund.

Esta noite, o jovem francês Mbappé e o colombiano Falcao cedo 'carimbaram' o apuramento monegasco, com golos madrugadores (3 e 17 minutos, respetivamente). O B. Dortmund ainda reagiu, por Reus, no início da segunda metade (48'), mas Germain, aos 81', fixou o 3-1 final para a formação treinada pelo português Leonardo Jardim, que utilizou João Moutinho e Bernardo Silva na equipa titular.

Barcelona afastado

Já a Juventus apurou-se para as meias-finais após empatar a zero no terreno do Barcelona, valendo o triunfo por 3-0 na primeira mão, em Turim.

Em Camp Nou, os catalães, que vinham de uma série de 15 vitórias seguidas em casa, controlaram grande parte da partida, mas nunca conseguiram atingir a baliza dos italianos.

Com o médio português André Gomes como suplente não utilizado, o Barcelona fez um total de 17 remates, mas só duas vezes é que o guarda-redes transalpino Buffon foi obrigado a intervir.

A Juventus, que não vence a 'Champions' desde 1995/96, e o Mónaco, finalista derrotado pelo FC Porto em 2003/04, juntaram-se nas meias-finais a Real Madrid, detentor do título, e Atlético Madrid.