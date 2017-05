Pub

Só uma hecatombe (marcar 18 golos num jogo) fará o PSG roubar o título ao Mónaco, que passou ontem os 100 golos

O Mónaco de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho pode encomendar as faixas e festejar antecipadamente o título francês. O triunfo deste domingo sobre o Lille (4-0, bis de Falcao, Bernardo Silva e autogolo de Alonso) deixou o clube virtualmente campeão, pois tem mais três pontos do que o PSG (goleou por 5-0 em Saint-Etienne), mais dois jogos para disputar (os parisienses apenas um) e uma larga vantagem no saldo de golos - caso os dois clubes terminem empatados (seria preciso os monegascos perdererm os dois jogos), o primeiro critério de desempate são precisamente os golos... e o Mónaco tem mais 18 do que o PSG, o que torna impossível a missão de Di María, Cavani e companhia.

Foi uma temporada fantástica dos monegascos, que frente ao Lille chegaram aos 101 golos no campeonato e na Liga dos Camepões chegaram às meias-finais, caindo apenas perante a Juventus.