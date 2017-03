Pub

A equipa do Principado recebeu e venceu o Bordéus, por 2-1, numa partida onde o internacional português esteve em destaque.

O Mónaco do português Leonardo Jardim recebeu e venceu, este sábado, o Bordéus (2-1) numa partida a contar para a 29ª jornada da liga francesa.

João Moutinho e Bernardo Silva foram titulares, e construíram o golo que acabaria por assegurar o triunfo do Mónaco. O antigo jogador do Benfica serviu o ex-Sporting e FC Porto para o golo da tarde, um remate de primeira que entrou no ângulo superior esquerdo (74m).

Antes já Mbappé tinha dado vantagem ao Mónaco (68m). O Mónaco tem agora cinco pontos de vantagem sobre o Nice, e seis sobre o PSG, que no domingo visita o Lorient.