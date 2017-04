Pub

Golo solitário de Falcao valeu novo triunfo ao treinador português

O Mónaco, comandado pelo português Leonardo Jardim, consolidou este sábado a liderança do campeonato francês, ao vencer o Angers por 1-0, em jogo da 32.ª jornada.

O golo que deu os três pontos à equipa de Bernardo Silva e João Moutinho foi apontado pelo colombiano Radamel Falcao, antigo jogador do FC Porto, aos 61 minutos.

Os monegascos asseguram assim a manutenção da liderança no final da jornada, agora com 74 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Nice, que ganhou na sexta-feira em Lille por 2-1, e mais seis do que o Paris Saint-Germain (terceiro, com 68 pontos), que recebe nesta jornada o Guingamp.

O Angers, por seu turno, mantém-se em 12.° com 39 pontos.