Técnico português volta a ganhar e mantém-se firme na luta pelo título, proeza que os monegascos não celebram desde 2000

Nem o desgaste provocado pela sensacional contenda em Manchester, a meio da semana, perturbou a brilhante caminhada do Mónaco no campeonato francês. A equipa orientada pelo português Leonardo Jardim mostrou-se imune ao "vírus UEFA" - que costuma afetar algumas equipas em semanas de jogos europeus - e derrotou o Guingamp, por 2-1, mantendo-se firme na liderança da Ligue 1.

Com os portugueses João Moutinho e Bernardo Silva no onze, os monegascos não se mostraram afetados pelo desaire frente ao Manchester City (5-3) na Liga dos Campeões e resgataram a vantagem de três pontos que o Nice, segundo classificado, havia anulado na véspera. O PSG precisa de vencer o Marselha, nesta noite, se também quiser ficar a três pontos do líder numa luta pelo título que promete emoção até final.

Os golos de Glik (24") e Fabinho (86") valeram ao Mónaco a 19.ª vitória nesta edição do campeonato, no qual está invicto há nove jornadas. Mais dois golos para o pecúlio daquele que é, por larga margem, o ataque mais concretizador das principais ligas europeias, com 78 tentos celebrados nesta época.

Há um dado estatístico que parece jogar a favor do treinador português. Sempre que o Mónaco marcou mais de 77 golos, foi campeão. Aconteceu nas sete vezes em que os monegascos conquistaram o título (1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 e 2000). Será Jardim capaz de reeditar esta proeza?

Ancelotti esmaga no jogo mil

Somou 41 jogos pela Reggiana, 87 pelo Parma, 420 pelo AC Milan, 114 pela Juventus, 119 pelo Real Madrid, 109 pelo Chelsea, 77 pelo PSG e agora 33 pelo Bayern Munique. No jogo mil da carreira como treinador, Carlo Ancelotti não fez a coisa por menos e "esmagou" o Hamburgo por expressivos 8-0.

Renato Sanches jogou 33 minutos pelo campeão alemão e líder da Bundesliga. Uma excelente oportunidade para o médio português mostrar serviço, ele que em 2017 ainda nem meia hora de jogo tinha somado no campeonato.

Lewandowski foi a figura em destaque nos bávaros, ao apontar um hat-trick para embelezar a 591.ª vitória da carreira de Ancelotti (228 empates e 181 derrotas). Coman bisou, enquanto Alaba, Vidal e Robben também marcaram.

O Borussia Dortmund também viveu uma tarde favorável. O adversário do Benfica na Liga dos Campeões venceu no terreno do Friburgo por 3-0, com um bis de Aubameyang, que regressou aos golos após quatro jogos a seco.

A perseguição ao líder, porém, continua a cargo do Leipzig, que se mantém a cinco pontos do Bayern, graças ao triunfo caseiro de ontem sobre o Colónia (3-1).

Vitória fugiu a Marco Silva

O Hull City deixou fugir uma vitória que lhe permitiria escapar finalmente à zona de despromoção. A equipa de Marco Silva esteve a vencer o Burnley, mas concedeu o empate (1-1) logo de seguida.

Quem não baqueou foi o Chelsea, que continua destacado na liderança, reforçada pelo triunfo de ontem sobre o Swansea (3-1). A vitória da equipa de Antonio Conte teve ajuda da armada espanhola: Fàbregas, Pedro e Diego Costa marcaram pelos blues. O golo dos galeses também foi apontado por um espanhol: Llorente.

Juventus imparável

A caminhada da Juventus rumo ao hexa também parece não conhecer travões. O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões somou ontem novo triunfo, sobre o Empoli, por 2-0. Um autogolo de Skorupski e um golo de Alex Sandro selaram o resultado.