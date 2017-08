Pub

O campeão gaulês, orientado pelo treinador português, somou a segunda vitória na liga francesa, à 2.ª jornada, no terreno do Dijon (4-1). O avançado colombiano faturou por três vezes. Moutinho fez assistência

O Mónaco de Leonardo Jardim somou a segunda vitória em outros tantos jogos na liga francesa, ao triunfar no terreno do Dijon por 4-1, em partida da 2.ª jornada.

O campeão gaulês beneficiou de um hat-trick do antigo avançado do FC Porto, Radamel Falcao, que fez abanar as redes aos 3, 37 e 51 minutos. Pelo meio, Jemerson também marcou para os monegascos (25'), num golo que contou com a assistência de João Moutinho. Já o tento da equipa da casa foi apontado por Wesley Said (43').

Pelo emblema do Principado, os portugueses João Moutinho (viu cartão amarelo) e Marcos Lopes (substituído aos 65 minutos) foram titulares, enquanto Gil Dias saltou do banco aos 83'.

O Mónaco soma agora seis pontos, tantos quantos Lyon, Marselha e Saint-Étienne, enquanto o Dijon ainda não pontuou.