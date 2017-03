Pub

Equipa de Bernardo Silva Moutinho e venceu duelo de treinadores portugueses com goleada por 4-0.

Leonardo Jardim, do Mónaco, levou a melhor sobre Sérgio Conceição, do Nantes, num duelo de treinadores portugueses que acabou em goleada: 4-0.

Com Bernardo Silva no onze e Moutinho a saltar do banco para ajudar à festa, os monegascos somaram novo triunfo no campeonato francês, que lideram com três pontos de avanço sobre o PSG e o Nice.

O avançado Mbappe, nova estrela emergente do futebol francês, bisou pela equipa de Jardim, que ao intervalo já vencia por 3-0.

Germain e Fabinho, de grande penalidade, ajudaram a construir um resultado pesado para a equipa de Sérgio Conceição.

O Nantes está em 12.º lugar e confortavelmente colocado a meio da tabela.

O Mónaco segue destacado no topo com o ataque mais concretizador dos principais campeonatos europeus, já com 82 golos apontados na Ligue 1.