Pub

Radamel Falcao fez o golo do triunfo monegasco

O Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, começou a perder, mas deu a volta e venceu hoje o Dijon, por 2-1, em encontro da 33.ª jornada da Liga francesa de futebol, consolidando a liderança da prova.

Golos de Dirar (69 minutos) e Falcao (81), que esteve em destaque, anularam o tento inaugural de Varrault (42) e elevaram os monegascos aos 77 pontos, mais três do que o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira bateu fora o Angers por 2-0.

Sem grandes poupanças para o jogo de quarta-feira com o Borussia de Dortmund, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Mónaco tardou a impor o seu jogo face ao 'aflito' Dijon, 19.º classificado.

A equipa de Leonardo Jardim, com Bernardo Silva a titular e João Moutinho a partir dos 84 minutos, não apresentou o caudal ofensivo habitual durante a primeira parte e viria a sofrer golo aos 42, quando Varrault aproveitou uma defesa incompleta de Subasic.

Na etapa complementar, o jogo ameaçava seguir a mesma toada mas a entrada de Falcao, aos 61 minutos, veio mudar o rumo do encontro: aos 69, cobrou um livre que acertou na barra e nas costas do guardião Reynet, aparecendo Dirar a empurrou para o fundo das redes, antes de marcar de livre direto o 2-1 final e consumar a reviravolta.

Antes, o Nice venceu em casa o 'aflito' Nancy por 3-1, com dois golos do ex-Paços de Ferreira Seri, de penálti aos 54 minutos e aos 85, e outro de Le Bihan, aos 36, com Maurice Junior a assinar o tento dos visitantes, que na altura começaram por liderar o encontro, aos 26.

O resultado assegura matematicamente o terceiro lugar à equipa de Ricardo Pereira, com 73 pontos, 19 à frente do Lyon, quarto classificado com menos um jogo, e um a menos em relação ao 'PSG', enquanto o Nancy segue com 31 pontos, os mesmos do 18.º e antepenúltimo Lorient.

Com quatro portugueses em campo, o Rennes, de Afonso Figueiredo (Pedro Mendes não saiu do banco), venceu o Lille, de Xeka, Marcos Lopes e Éder, por 2-0, com golos de Ndombé, logo aos três minutos, e de Giovanni Sio, aos 29.

O resultado deixa o Rennes na nona posição, com 43 pontos, a seis do Bordéus, sexto classificado e posicionado no último lugar europeu, enquanto o Lille segue em 14.º, numa época abaixo das expetativas.

O Montpellier venceu em casa o 'aflito' Lorient, com golos de Boudebouz (08 minutos) e Mbenza (27), e subiu ao 12.º lugar da 'Ligue 1', enquanto os visitantes continuam na 18.ª posição, de 'play-off' de manutenção.

Num jogo entre clubes do meio da tabela, o Guingamp, oitavo, com 44 pontos, bateu o Toulouse, 11.º, com 41, por 2-1, enquanto Metz e Caen, dois clubes próximos dos lugares de despromoção, empataram a duas bolas e mantiveram o 15.º e 16.º lugares, respetivamente.