Pub

Uma vitória no próximo fim de semana, com o Lille, deverá garantir a liga à equipa de Jardim, após o triunfo de ontem em Nancy

O Mónaco deu ontem um passo decisivo na luta pelo título ao vencer no terreno do Nancy por 3-0. Os comandados de Leonardo Jardim ficam agora praticamente a uma vitória do título, que foge aos monegascos há 17 anos, desde 1999/2000.

Com o triunfo de ontem o Mónaco tem agora três pontos de vantagem sobre o PSG, mas também um jogo a menos. Vencendo um dos três encontros que lhes restam, os monegascos carimbam praticamente o título, pois o máximo que o adversário direto conseguirá será igualar a equipa de Leonardo Jardim. Em caso de igualdade, em França, o vencedor decide-se pela diferença de golos e neste momento o Mónaco tem uma vantagem de 18 sobre o rival parisiense, algo praticamente inalcançável para o PSG de Gonçalo Guedes. O título, esse, poderá ser assim garantido no próximo fim de semana diante do Lille dos portugueses Éder, Xeka e ainda Rony Lopes.

Quanto ao jogo de ontem, e apesar do desgaste do jogo com a Juventus a meio da semana, para a Liga dos Campeões, o Mónaco dominou do princípio ao fim e chegou ao primeiro golo logo aos quatro minutos, com um autogolo de Kouendolo na própria baliza. Com João Moutinho e Bernardo Silva a titulares, coube ao ex-benfiquista fazer o 2-0 a cinco minutos do descanso. Na etapa complementar os monegascos preferiram gerir o resultado, com Lemar a fixar o resultado em 3-0 aos 86 minutos.

Quem também goleou ontem em França foi o PSG, que venceu o Bastia por 5-0. O internacional português Gonçalo Guedes entrou a 15 minutos do fim, ainda a tempo de assistir Cavani para o último golo da partida.

Barça e Real não desarmam

Em Espanha a luta pelo título continua na mesma, depois das vitória de Barcelona e Real Madrid, diante do Villarreal e Granada, respetivamente.

Em Camp Nou os catalães não se livraram de um pequeno susto, quando aos 32" Bakambu empatava o jogo, já depois de Neymar, aos 21", ter feito o 1-0.

Sob o intervalo o inevitável Lionel Messi haveria de acalmar as hostes em Barcelona, fazendo o 2-1 num remate fora da área. No segundo tempo o domínio dos blaugrana foi ainda mais evidente, com Luis Suarez a fazer o 3-1 aos 69", ainda antes de Messi marcar de grande penalidade, num remate à Panenka, a oito minutos do final.

Se o Barcelona acabou por vencer de forma confortável, o Real Madrid, mesmo sem metade dos titulares (Zidane fez descansar muitos jogadores, como Cristiano Ronaldo), não deu quaisquer hipóteses na deslocação a Granada.

Com Fábio Coentrão de regresso à titularidade, os merengues já venciam por 2-0 aos dez minutos, com golos de James Rodriguez, o último dos quais após assistência do lateral português.

O jogo tinha só um sentido e ninguém ficou surpreso quando Morata bisou em apenas cinco minutos, concretamente aos 30" e 35". Perspetivava-se uma goleada por números bem dilatados, mas a verdade é que os merengues acabaram por tirar o pé do acelerador, sobretudo após as mexidas de Zidane, já no segundo tempo, e não mais houve festejos em Granada.

Marco Silva derrotado em casa

O Hull de Marco Silva foi ontem surpreendido em casa pelo lanterna vermelha Sunderland, por 0-2, e acabou por descer à zona de despromoção, sobretudo depois da vitória do Swansea sobre o Everton.

Billy Jones, aos 69 minutos, e Jermaine Defoe, aos 90+2", selaram o desaire do conjunto de Marco Silva, que voltou a perder como anfitrião, depois de 41 jogos e mais de três anos de invencibilidade em jogos de campeonato, numa série iniciada ainda ao comando do Estoril.

Refira-se que após o 0-1 com o Rio Ave, a 30 de março de 2014, no comando técnico do Estoril, Marco Silva não mais tinha perdido em casa, já depois de ter passado pelos bancos de Sporting, Olympiacos e agora o Hull.