O Mónaco qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de França em futebol, ao receber e vencer o Lille por 2-1, apesar de o treinador português Leonardo Jardim ter poupado uma 'mão cheia' de titulares.

Dois golos do avançado Valere Germain, aos 35 e 45 minutos, puseram o Mónaco a caminho das meias-finais, ainda por cima tendo ficado em superioridade numérica a partir do minuto 40, por expulsão do lateral-direito do Lille Arcus Carlens.

Na segunda parte, o Mónaco geriu a vantagem e acabou por sofrer o golo de 'honra' do Lille mesmo ao 'cair do pano', ao minuto 90+3, pelo avançado holandês Anwar El-Ghazi.

Leonardo Jardim fez descansar muitos titulares, como Bernardo Silva, Falcão, o guarda-redes Subasic, Bakayoko, Lemar e Mbappé, dando oportunidade a outros menos utilizados.

Pelo Lille, os dois portugueses do plantel iniciaram a partida no 'banco', mas foram lançados durante a segunda parte, Xeka logo no reinício, a render Adama Soumaoro, e Éder aos 77, em detrimento do médio Rio Mavuba.

No outro jogo de hoje dos quartos de final, o Guingamp, da I Liga, foi ao terreno do Frejus Saint-Raphael, equipa do IV escalão do futebol gaulês, vencer por 1-0, graças a um golo do médio Alexandre Mendy, aos 50 minutos, e 'carimbar' o passaporte para as meias-finais.