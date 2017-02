Pub

Equipa de Leonardo Jardim está verdadeiramente imparável. Voltou a isolar-se na liderança. Lille de Xeka perde em casa com o Angers (1-2)

E vão 75 golos marcados, mais 25 que o segundo melhor ataque do campeonato francês, pertencente ao PSG que esteve por 24 horas em igualdade pontual com os monegascos. Mas a formação de Jardim, com Bernardo Silva e João Moutinho a tempo inteiro 'limpou' autenticamente o Metz e aos 20 minutos já vencia por 3-0.



A goleada foi dividida por dois futebolistas de duas gerações diferentes. Mbappe, 18 anos, fez três golos, Radamel Falcao, 31, visou com êxito em duas ocasiões a baliza do Metz. Se alguém tinha dúvidas, o Mónaco é mesmo um sério candidato ao título que não se limita a vencer, precisa mesmo é de golear.

Destaque ainda para a derrota do Lille, em casa, frente ao Angers (1-2). Um desaire para a formação que tem Luís Campos como diretor desportivo e o ex-bracarense Xeka como titular no meio-campo.



O Lille tem os mesmos pontos que o Nantes de Sérgio Conceição, que este domingo recebe o Marselha de Rolando, e apenas mais um que o primeiro clube abaixo da linha de água.