Avançado do Benfica fez um golo este sábado, no empate da Grécia (1-1) na visita à Bélgica. Jogo, da fase de qualificação europeia para o Mundial 2018, marcou a estreia do português Zeca pela seleção helénica.

Este sábado, a Bélgica esteve quase a perder a invencibilidade e a liderança do Grupo H de qualificação europeia para o Mundial 2018. Lukaku evitou-o, sobre o final, garantindo o 1-1 na receção à Grécia.

No entanto, o encontro teve outros motivos de atração para os adeptos portugueses. Primeiro, Kostas Mitroglou, avançado do Benfica, foi o autor do golo dos gregos, ao minuto 46. Depois, a partida marcou a estreia do luso Zeca pela seleção helénica: o médio do Panathinaikos - que passou por Casa Pia e Vitória de Setúbal e este ano se naturalizou grego - entrou em campo aos 85', substituindo Mantalos.

Pouco depois da entrada de Zeca, e quando a Grécia já jogava com menos um (Tchatsidis foi expulso, por acumulação de amarelos), Lukaku garantiu o empate que conserva a Bélgica como invencível e líder do Grupo H, com 13 pontos. Em 2.º lugar está a Grécia, com 11. Em 3.º, com 10, segue a Bósnia-Herzegovina, que goleou Gibraltar, por 5-0. E igualados na 4.ª posição estão Chipre e Estónia, que empataram a zero.