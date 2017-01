Pub

Depois do n.º 2, Novak Djokovic, também o n.º 1 mundial caiu no Open da Austrália. A culpa foi do alemão que renasceu ao mesmo tempo que o irmão desponta entre a elite mundial

Alexander Zverev é o futuro: uma das maiores promessas do circuito mundial de ténis, forte candidato a brilhar entre a elite mundial já neste ano. Contudo, por enquanto, quem cintila (de forma surpreendente) é o seu irmão mais velho, de estilo de jogo "antiquado": Mischa Zverev fez furor ontem, ao eliminar o n.º 1 do ranking ATP, Andy Murray, nos oitavos-de-final do Open da Austrália.

Pela primeira vez, desde a edição de 2014 de Roland Garros, os dois primeiros classificados do ranking mundial foram afastados antes dos quartos-de-final, num torneio do grand slam. Após o 2.º da tabela, o sérvio Novak Djokovic, ter tombado na segunda ronda, na quinta-feira, diante do usbeque Denis Istomin (117.º), ontem foi a vez de o n.º1, o britânico Andy Murray, ser afastado, com igual estrondo.

O escocês perdeu com o alemão Mischa Zverev, 50.º da hierarquia mundial, pelos parciais de 7-5, 5-7, 6-2 e 6-4, ao fim de três horas e 34 minutos. Porém, mais do que a surpresa da queda precoce de mais um favorito (finalista vencido em cinco das últimas sete edições da prova), o que deu que falar foi o desempenho de Mischa Zverev, o homem que, por um dia, conseguiu desviar os holofotes mediáticos do irmão, impressionou a velha lenda John McEnroe e marcou encontro com o ídolo Roger Federer nos quartos--de-final do torneio australiano.

"Sinceramente não sei... [como fui capaz de ganhar]. Acho que estava numa espécie de coma... Não sei como consegui certos pontos mas consegui-os", disse Mischa, emocionado e um pouco surpreendido, no final da partida ("é tudo novo para mim, parece um pouco irreal", justificou). Para o alemão, de origem russa (filho do antigo tenista Alexander Zverev), o triunfo sobre Murray foi a concretização tardia dos sucessos que lhe auguravam em jovem: Mischa chegou a ser n.º 3 do ranking mundial de juniores mas só agora, à beira dos 30 anos (tem 29), conseguiu revitalizar uma carreira em queda.

O germânico (que nunca tinha chegado aos quartos-de-final de um torneio major) passou os últimos anos abalado por lesões, chegou a cair para fora do top 500 mundial e pensou em deixar aos courts. Todavia, ao mesmo tempo que o irmão Alexander (19 anos e n.º 24 do ranking) despontava entre a elite mundial, Mischa renasceu. E um dia após o benjamim perder um intenso confronto de gerações com o espanhol Rafael Nadal (4-6, 6-3, 6-7 (5-7), 6-3 e 6-2, numa maratona de mais de quatro horas), chamou a si os holofotes.

O estilo de jogo do tenista germânico - ultraofensivo, agressivo e a atuar muito próximo da rede - surpreendeu Andy Murray e convenceu os mais céticos. John McEnroe, antigo jogador norte-americano vencedor de sete torneios do grand slam, foi dos que ficaram mais impressionados. "Obrigada por seres old school. És o meu jogador preferido", disse a velha lenda a Mischa, ao cruzar-se com ele nos bastidores da competição de Melbourne.

Agora, o mais velho dos irmãos Zverev terá pela frente, nos quartos-de-final, outro homem renascido, Roger Federer. Regressado aos courts após meio ano de ausência, por lesão, o veterano suíço (17.º do ranking) ganhou ontem ao japonês Kei Nishikori (5.º da tabela), por 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 4-6 e 6-3. Foi a 200.ª vitória do helvético frente adversários do top 10 mundial. "Jogar contra Roger Federer é um sonho para mim, porque ao crescer sentia-me inspirado por ele. É o meu jogador favorito", perspetivou Mischa, que perdeu os dois duelos anteriores com o antigo n.º 1.

De resto, já há outro confronto definido para os quartos-de-final do Open da Austrália, que se iniciam amanhã (próxima madrugada em Portugal): será entre o suíço Stan Wawrinka e o francês Jo-Wilfried Tsonga. E o quadro feminino também ficou órfão da n.º 1 mundial e campeã de 2016. A alemã Angelique Kerber foi ontem eliminada, nos oitavos-de-final pela norte-americana CoCo Vandeweghe, 35.ª do ranking (6-2 e 6-3) e tem a liderança em risco: perde o n.º1 se Serena Williams vencer o torneio.