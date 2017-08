Pub

A chegada de Neymar ao PSG permitirá às finanças públicas francesas encaixarem 300 milhões de euros em cinco anos

O ministro das Finanças de França congratulou-se esta quinta-feira com o impacto fiscal que terá a transferência do futebolista brasileiro Neymar do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, que vai acionar a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros.

"Se Neymar chega a um clube francês, então o ministro das Finanças congratula-se com os impostos que pagará em França", disse Gérald Darmanin, numa entrevista à estação de rádio France Inter.

Segundo um cálculo publicado pelo jornal Le Figaro, a chegada de Neymar ao Paris Saint-Germain permitirá às finanças públicas francesas encaixarem 300 milhões de euros em cinco anos, 100 deles referentes aos 222 milhões da cláusula de rescisão.

"É melhor que um jogador pague os seus impostos em França do que noutro país", referiu Darmanin, recusando confirmar os números publicados pelo Le Figaro.

Depois da realização de exames médicos no Porto, na quarta-feira, Neymar deverá chegar hoje a Paris. A celebração de contrato e a apresentação à imprensa deverão realizar-se na sexta-feira.