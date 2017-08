Pub

Ao fim de seis títulos, a "velha senhora" parte como favorita para mais um campeonato, apesar de ter um bom lote de oponentes

Sexto classificado em 2016-17 e há seis anos sem conquistar o scudetto, o novo AC Milan de pronúncia chinesa está disposto a apostar tudo para terminar com o domínio da Juventus na Série A.

O histórico clube italiano mudou definitivamente de mãos em abril, com Li Yonghong a suceder a Berlusconi na presidência, e o investimento inicial é muito claro no propósito de devolver os rossoneri ao topo: com o fecho do mercado ainda longe, já gastaram quase 190 milhões de euros em reforços, sendo o terceiro clube europeu que mais investiu, atrás de Manchester City e Paris SG.

O português André Silva (um dos seis que estarão nesta edição da prova, junto a João Mário, do Inter, Mário Rui, do Nápoles, Miguel Veloso, do Genoa, e Bruno Gaspar e Gil Dias, da Fiorentina) foi uma das apostas, embora o rei das transferências em Itália seja o central Bonucci, que deixou a campeã Juventus.

Se tantos milhões serão suficientes para que o AC Milan ponha cobro à superioridade bianconera é uma incógnita. Até porque a equipa de Turim continua muito forte, apesar de ter visto sair Dani Alves, Bonucci e de ter perdido a Supertaça para a Lázio (2-3). Mas o hábito de ganhar continua enraizado na equipa de Allegri e é por isso que a vecchia signora parte como favorita. E à sua frente, o AC Milan de Montella (um técnico que ainda precisa de provar algo) ainda terá a AS Roma (já sem a lenda Totti, é certo) e o magnífico Nápoles de Sarri, que demonstrou no playoff da Liga dos Campeões estar pronto para dar continuidade ao belo futebol evidenciado nos últimos anos. Não esquecendo ainda o rival Internazionale, também impulsionado com capital chinês: os nerazzurri fizeram uma boa pré-temporada e sob o comando de Luciano Spalletti podem intrometer-se na luta pelo topo da classificação.

Como curiosidade, registe-se a presença de um estreante. O Benevento (por onde passou Giuseppe Materazzi nos anos 1980) vai tornar-se o 67.º clube a jogar no escalão mais alto do futebol italiano sob o comando de Marco Baroni, um antigo internacional sub-21. SPAL 2013 (regresso ao fim de 49 anos) e Hellas Verona completam o lote de promovidos.