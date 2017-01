Pub

Câmara Municipal de Cascais revelou esta quinta-feira a data para o único torneio de ténis português do quadro ATP.

O Millennium Estoril Open 2017 vai jogar-se entre o dia 29 de abril e o dia 7 de maio, no Clube de Ténis do Estoril. A data foi revelada esta quinta-feira pela Câmara Municipal de Cascais (CMC), a par dos eventos que o município vai receber este ano.

A competição a doer só está prevista para o dia 1 de maio, mas os qualiffiers começam antes, no dia 29. E a organização quer superar o quadro de top-20 de 2016, e garantir um top-10, pelo menos, depois de no ano passado Tsonga, o único tenista entre os 10 melhores do Mundo ter desistido de jogar o Estoril Open, por lesão.

Mas há dois tenistas que estão fora do top-10 e são sonhos antigos do diretor do torneio, João Zilhão. Roger Federer (recebe sempre o convite) e Juan Martin del Potro (39.º ATP). A preferência recai no argentino vice-campeão olímpico, por ser mais acessível à bolsa do torneio. Além disso já ganhou o torneio português, e por duas vezes (2011 e 2012), na antiga versão do Estoril Open.

Também estão quase garantidos: Nicolas Almagro, campeão do Millennium Estoril Open 2016 (derrotou Pablo Carreño-Busta), Kirgios, que ainda na semana passada revelou que adora o torneio português, e ainda os dois melhores portugueses: João Sousa e Gastão Elias.