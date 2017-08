Pub

Portugês está no quarto lugar do Mundial

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai iniciar o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Moto2, 12.ª ronda do Mundial de motociclismo, no domingo, no oitavo posto, enquanto o italiano Mattia Pasini (Kalex) alcançou a pole position.

Em Silverstone, na sessão de qualificação, Oliveira fez o oitavo tempo com a marca de 2.07,124 minutos, tendo ficado a 0,552 segundos de Pasini (2.06,572).

O GP da Grã-Bretanha de Moto2 está agendado para as 13:40.

O português ocupa o quarto lugar do Mundial de Moto2, liderado pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).