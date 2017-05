Pub

Português ficou a 0,329 segundos do piloto mais rápido, Alex Marquez

O piloto português Miguel Oliveira, da KTM, vai arrancar domingo da quarta posição na categoria de Moto2 do Grande Prémio de Espanha, quarta prova do Campeonato do Mundo de motociclismo.

No circuito de Jerez, Oliveira fez este sábado o quarto melhor tempo da sessão de qualificação, com 1.42,409 minutos, e ficou 0,329 segundos do espanhol Alex Marquez (Kalex), que foi o mais rápido.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex) foi o segundo mais rápido, com 1.42,126 minutos, seguido do suíço Dominique Aegerter (Kiefer), com 1.42,312.

A corrida está agendada para as 11:20 (horas de Lisboa).

Em MotoGP, Dani Pedrosa (Honda) assegurou a pole-position com 1.38,249 minutos, à frente do seu compatriota Marc Marquez (Honda), que alcançou a marca de 1.38,298, e do britânico Cal Crutchlow (Honda), que fez 1.38,453.

Em Moto3, também houve domínio espanhol, com Jorge Martin (Honda) a protagonizar a volta mais rápida da sessão de qualificação, com 1.46,004 minutos.