Pub

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) afirmou hoje estar otimista para o grande prémio britânico de Moto2, em Silverstone, 13.ª prova do Mundial, e pretende esquecer a queda sofrida na Áustria com a luta pelo pódio.

"Estou confiante de que podemos fazer um bom trabalho e estou muito motivado após o acidente na Áustria. Felizmente, estou a 100 por cento fisicamente", disse Miguel Oliveira, referindo-se à queda sofrida no GP austríaco, quando lutava por um lugar no pódio, a poucas voltas da bandeira de xadrez.

O piloto da KTM saiu ileso da aparatosa queda sofrida a 13 de agosto, quando seguia a 190 kms/hora, e no dia seguinte chegou mesmo a participar numa sessão de testes no circuito austríaco.

"O GP britânico é geralmente muito importante para o Campeonato do mundo. É um circuito complicado, o mais longo da temporada, com uma mistura de curvas muito interessantes e travagens difíceis, onde temos de inclinar muito a moto, e com algumas curvas lentas também", referiu.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Miguel Oliveira disse ainda que, face às características do circuito de Silverstone, "não é fácil encontrar a afinação perfeita para a moto e, por isso, é fácil cometer um erro e perder pontos".

O piloto português, que apresenta como melhor resultado em Silverstone, até agora, o 4.º lugar alcançado na temporada de 2014 em Moto3, encara com otimismo o GP britânico e acredita que vai dar "um novo passo em frente este fim de semana".

Miguel Oliveira ocupa o quarto lugar do Mundial de Moto2, liderado pelo italo-brasileiro Franco Morbidelli.