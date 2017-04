Pub

O piloto português partiu da sétima posição da grelha de partida e foi sexto, a 13,029 segundos do Italiano e líder do Mundial Franco Morbidelli

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi este domingo sexto na categoria de Moto2 do Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em Austin, nos Estados Unidos.

Oliveira, que partiu da sétima posição da grelha de partida, foi sexto a 13,029 segundos do italiano Franco Morbidelli (Kalex), que rodou em 41.20,078 minutos para se manter invencível esta temporada.

O suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo a 2,633 segundos do líder do Mundial de Moto2, e o japonês Takaaki Nakagami (Kalex), terceiro a 6,809 segundos, completaram o pódio da prova disputada no circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Após a terceira vitória consecutiva, Franco Morbidelli lidera destacado o Mundial, com 75 pontos, seguido de Luthi, com 56.

O piloto de Almada, que foi segundo no GP da Argentina há duas semanas, manteve o terceiro lugar no campeonato, com 43 pontos.