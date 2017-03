Pub

O piloto português foi 4.º classificado na prova inaugural do mundial de Moto2, realizada este domingo no circuito de Lusail, no Qatar. Foi o melhor resultado de sempre de Miguel Oliveira nesta categoria.

Miguel Oliveira já tinha dito ao DN que em 2017 podia "lutar constantemente pelo top 5" do mundial de Moto2. E começou a cumpri-lo este domingo, no Circuito Internacional de Losail: terminou em 4.º lugar o Grande Prémio do Qatar, a primeira prova da época. A posição, às portas do pódio, é a melhor classificação de sempre do piloto português nesta disciplina.

Na estreia oficial pela Red Bull KTM Ajo, o piloto português, de 22 anos, confirmou as boas indicações dos testes de pré-temporada, lutando até final pela subida ao pódio: acabou a 3,6 segundos do vencedor, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que completou as 20 voltas em 40.18,480 minutos. Depois de largar da 5.ª posição, Miguel Oliveira perdeu dois lugares, mas rapidamente ultrapassou Danny Kent (Suter), Xavi Vierge (Tech 3) e Álex Márquez (Kalex). Nas voltas finais ainda pressionou Takaaki Nakagami (Kalex) mas terminou a 0,3 segundos do japonês. Na 2.ª posição, a 2,7 segundos de Morbidelli, ficou o suíço Thomas Lüthi.

Ora, este resultado é o melhor da carreira do piloto de Almada na categoria Moto 2, à qual ascendeu em 2016 (após cinco épocas em 125cc/Moto3). Na temporada passada, aos comandos de uma Kalex da Leopard Racing, foi o segundo melhor rookie do ano mas apenas teve como melhor classificação um 8.º no Grande Prémio da Catalunha.