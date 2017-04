Pub

Português ocupa o terceiro lugar no Mundial de Moto2, antes do Grande Prémio das Américas

O piloto português Miguel Oliveira (KTM), atual terceiro classificado na categoria de Moto2 do Mundial de motociclismo de velocidade, garantiu hoje estar confiante para a prova do próximo fim de semana no circuito das Américas, no Texas.

"Após a corrida da Argentina, onde obtive o meu primeiro pódio, sinto-me muito confiante para enfrentar esta nova etapa. Austin é um circuito particularmente complicado, porque não existe uma zona muito especifica onde possamos fazer a diferença com a afinação, pois o circuito é muito dividido", afirmou Miguel Oliveira, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Miguel Oliveira, que tem como melhor resultado no Texas um quinto lugar em Moto 3 na época de 2013, assume estar otimista para a terceira prova do Mundial.

"Estou otimista, mesmo sabendo que Austin é um circuito onde tradicionalmente as coisas não me correm muito bem. Espero este ano ter a oportunidade de dar a volta e trazer para a Europa um bom resultado", referiu.

O piloto português, que no ano passado abandonou no GP das Américas, considera que a pista norte-americana é complicada em termos de afinação das motos.

"O circuito tem travagens muito fortes onde precisamos de estabilidade, mas ao mesmo tempo precisamos igualmente de uma moto muito leve e ágil para negociar o primeiro setor e no terceiro setor é tudo muito revirado e temos muita possibilidade de afinar o 'raport' final", disse.

Miguel Oliveira ocupa a terceira posição do Mundial de pilotos, com 33 pontos, atrás do italiano Franco Morbidelli, que lidera com 50 pontos, e do suíço Thomas Lutti, segundo classificado, com 36.