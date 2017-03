Pub

Piloto da KTM foi o mais rápido na sessão de treinos

O piloto português Miguel Oliveira, da KTM, bateu esta quarta-feira o recorde da pista em Jerez de la Frontera, em Moto2, com um tempo de 1.42,316 minutos, durante a sessão de treinos para o Grande Prémio espanhol.

O anterior máximo do circuito espanhol estava na posse do britânico Sam Lowes, que rodou em.1.42,408 no ano passado.

"Terminámos a segunda sessão e estamos a evoluir. Mais de 30 graus de temperatura ambiente não torna as coisas fáceis, mas se fosse fácil não tinha piada. Conseguimos 1m42.316s...sería "pole" no GP de 2016! Ainda temos mais uma sessão até ao final do dia", esreveu o português nas suas redes sociais.