Pub

Em 1995, no consulado Santana Lopes, os leões extinguiram a modalidade, que agora regressa e com um antigo campeão nacional como figura central do projeto

O voleibol vai regressar ao Sporting e nesse projeto já está definido um elemento; Miguel Maia. O ainda voleibolista de 46 anos vai regressar a Alvalade, onde se sagrou campeão nacional antes da extinção da secção, mas desconhecem-se as funções.



"Ainda não decidimos se será apenas jogador ou se irá acumular o cargo de atleta com o de treinador", diz Vicente de Moura, vice-presidente do Sporting para a área das modalidades, ao jornal A Bola desta telrça-feira.



O dirigente garante aos adeptos que os objetivos são ambiciosos: "Queremos construir uma equipa de topo para lutar pelo título, para andar no topo da modalidade. Num clube como o Sporting não fazia qualquer sentido voltar a ter voleibol para andar a jogar apenas nos escalões inferiores ou a lutar pelo meio da tabela."



Numa altura em que são falados os nomes de João Simões, Hugo Ribeiro e Kibinho para reforçar o clube de Alvalade, Vicente Moura diz que, neste momento, apenas Miguel Maia pode ser "considerado atleta do Sporting".