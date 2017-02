Pub

Depois de ter assumido o comando da equipa à sétima jornada, Miguel Leal ganhou o lugar para a próxima época

O Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, informou hoje da renovação do contrato com o treinador Miguel Leal até ao final da temporada 2017/18, num comunicado publicado no site oficial do clube.

"Vem a Boavista FC SAD informar, para os devidos efeitos, que renovou até final da época desportiva 2017/2018 com o treinador principal, professor Miguel Leal, o seu contrato de trabalho", lê-se.

De acordo com os 'axadrezados', a SAD do clube tinha uma opção de renovar o contrato com Miguel Leal, adiantando que o acordo foi firmado pelas duas partes na quarta-feira.

O Boavista considera que esta renovação "consubstancia a confiança (...) no trabalho do treinador principal e respetiva equipa técnica", tendo como objetivo "ser executado o projeto futuro da SAD, através de um trabalho conjunto de continuidade, planeando e preparando de forma atempada e organizada a próxima época".

Miguel Leal chegou ao Boavista já esta temporada, para substituir o boliviano Erwin Sanchez, que deixou a equipa à sétima jornada da I Liga, com o clube na 12.ª posição, com oito pontos, três acima da zona de manutenção.

Atualmente, o Boavista ocupa o 11.º posto, com 25 pontos, já a 11 da 'linha de água'.