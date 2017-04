Pub

O treinador do Boavista, Miguel Leal, garantiu esta quinta-feira uma equipa desinibida e a "jogar para ganhar" na deslocação deste sábado ao terreno do Sporting, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos 'axadrezados' reconheceu o maior poderio do adversário, mas lembrou que o Boavista "dá-se bem" nos jogos com os 'grandes'. Esta época arrancou um empate (3-3) na Luz, frente ao Benfica.

"Espero que a minha equipa faça o que tem sido a sua linha de ação, jogando desinibida para ganhar, mesmo sabendo que é um adversário superior em termos técnicos e de objetivos. Damo-nos bem com este tipo de equipas, pois é um jogo aberto, entre adversários que querem ganhar", afirmou Miguel Leal na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Apesar de já ter garantindo a manutenção da equipa no principal escalão do futebol português para a próxima época, que era a meta primordial traçada pelo clube, o treinador do Boavista vincou que "há ainda mais coisas para conquistar" esta época.

"Já atingimos a manutenção, mas queremos outras coisas, e espero que os jogadores tenham paixão por melhorar o seu rendimento, pois nunca podemos estar satisfeitos, queremos potenciar a qualidade dos nossos atletas, pois será, também, importante para o clube e a sua estabilidade financeira", analisou.

Apesar da ambição com que parte para a Alvalade, Miguel Leal reconheceu que o Sporting está em crescendo em termos de resultados, antecipando dificuldades na partida de sábado.

"O Sporting está confiante e forte, e temos de estar no nosso máximo. Precisamos de defender bem, porque vamos atacar menos, e ser criteriosos nos lances de bola parada e no contra-ataque. É um teste difícil, mas vamos para tirar boa nota", assegurou.

Nesta partida, o treinador do Boavista já sabe que não poderá contar com o atacante Iuri Medeiros, jogador que tem sido fundamental na estratégia da equipa, mas que está no Bessa por empréstimo dos 'leões'.

"É um elemento com um papel determinante, mas se uma equipa só vivesse de um jogador não seria uma equipa. Temos outras soluções, vamos experimenta-las e acreditamos que podem dar uma boa respostas, é uma nova oportunidade que surge para outros jogador crescer", sublinhou o treinador.

Questionado, por fim, sobre a relevância que a sua equipa pode ainda ter na decisão dos lugares cimeiros deste campeonato, uma vez que além deste embate com o Sporting, o Boavista defronta na última jornada o Benfica, Miguel Leal prefere centra-se no seu clube.

"Todos os campeonato deviam ser competitivos até ao fim, era boa para trazer mais público ao estádio. Mas sobre quem vai ser campeão, ou ficar nos lugares a seguir, não quero falar disso, aqui é só preto e branco", concluiu o técnico.

Os 'axadrezados' que não costuma divulgar a lista de convocados, têm indisponíveis para este jogo o defesa Henrique, lesionados, além do Iuri Medeiros, que está cedido pelo Sporting.

O Boavista, 10.º classificado com 34 pontos, desloca-se este sábado a Alvalade, para defrontar o Sporting, 3.º com 57, numa partida agendada para as 20:30, que será arbitrada por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.