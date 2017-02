Pub

Técnico mostra-se satisfeito pela ligação ao Boavista e crê que está montada "a base" para o futuro

O treinador do Boavista. Miguel Leal, declarou-se hoje "feliz" com a renovação do seu contrato até ao final da temporada futebolística de 2017/18, por ser o "reconhecimento do seu trabalho" desde que, há quatro meses, assumiu funções.

Miguel Leal falava durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo Boavista-Braga, no domingo, para a 21.ª jornada da I Liga português de futebol, e acrescentou que "isso [a renovação contratual] já estava mais ou menos acordado".

"Foi só passar para o papel porque, quando assinei, houve logo esse acordo de cavalheiros. É sinal que o meu trabalho está ser reconhecido, mas isso não quer dizer que eu não tenha objetivos mais concretos para engrandecer este clube. O desafio continua a ser o mesmo: crescer e crescer", afirmou.

Miguel Leal disse ter "ambições sempre máximas" e dividiu com os jogadores o mérito dos resultados entretanto alcançados.

"Posso ter ajudado na dinâmica interna do balneário. Acima de tudo, quero realçar o trabalho dos jogadores. Como lhes digo muitas vezes, eu só lhes aponto o caminho, mas quem tem de o percorrer são eles", argumentou.

Questionado sobre se já está a trabalhar com vista a próxima época, o técnico 'axadrezado' disse que apenas houve troca de opiniões, "nada de concreto".

"A maioria dos jogadores tem contrato com o clube e, portanto, mais ou menos, a base está montada. Por isso, não há muita preocupação nesse sentido", completou, reforçando que, "para já", o objetivo é fazer "30 pontos" e assim garantir a permanência.

Miguel Leal substituiu o boliviano Erwin Sanchez há quatro meses, quando estavam cumpridas sete jornadas e o Boavista tinha oito pontos e era 13.º classificado.

Treze jogos depois, os 'axadrezados' ocupam o 11.º posto, com 25 pontos, já a 11 da 'linha de água'.